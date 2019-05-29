OKA ‘2018 Yılı Faaliyet Raporu'

Ajans 2018 yılında bölgesinde mali ve teknik destek programları, araştırma, analiz ve stratejik planlama çalışmaları, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, kongre, konferans ve fuar gibi organizasyonları yürüttü; yatırım ve tanıtım faaliyetlerini, kamu kurumlarını, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri destekleyerek geniş bir çerçevede faaliyetlerini devam ettirdi.

64 milyon TL'lik yatırımın öncülüğünü yaptı

“Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” ve “Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında, 44 başarılı projeyi sözleşmeye bağlayarak bölgeye sağlanacak toplam 64 milyon TL'lik yatırımın öncülüğünü yaptı.

Ayrıca, 2018 yılında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile iş birliği içerisinde yürütülmekte olan Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında Samsun'da Ladik ve Vezirköprü'de iki adet projenin uygulanmasına başlandı.

OKA desteğiyle yıl boyunca bölgede rekabet edebilme potansiyelini güçlendirecek ve öncü olabilecek, turizm, kırsal kalkınma alanlarında yenilikçi ve farklı katma değer unsurları içeren güdümlü proje çalışmalarına devam edilirken, toplam tutarı 16,1 milyon TL olan Amasya'nın onlarca yıllık rüyası “Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyonel Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi” de 2018 yılında tamamlandı.

OKA 2018 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında da 5 adet fizibilite projesi ile destek sözleşmesi imzalamış, bölgesel kalkınmanın önemli yapı taşlarını oluşturan beşeri sermayenin geliştirilmesi ve kurumsallaşma alanlarında yürüttüğü Teknik Destek Programı ile 32 projede yaklaşık 1500 kişiye teknik eğitimler sağladı.

2018 yılı, OKA'nın 2018-2023 Dönemi Sektörel Eylem Planları çalışmasının kamuoyu ile paylaşılıp, uygulama aşamasına geçildiği yıl oldu. Katılımcı bir anlayışla, her sektörün ilgili kamu kurumu, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çalıştay, yüz yüze görüşmelerde alınan bilgiler ışığında bölge üniversitelerinde görevli akademisyenler tarafından kaleme alınan eylem planları, kurumların yol haritasını ortaya koydu.

OKA 2018 Yılı Faaliyet Raporu'na www.oka.org.tr “Yıllık Faaliyet Raporları” alanından ulaşılabilir.