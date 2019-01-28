OKA 2019'da 700 bin TL proje desteği verecek

OKA'nın, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazinlik ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla sağladığı destek mekanizması olan “Teknik Destek” aracılığıyla 2018 yılı programı kapsamında toplam 600 bin TL kaynak ayrılarak 32 adet projenin desteklenmesine karar verildi.

SAMİKAD ile “Marka Yönetimi Eğitimi” proje sözleşmesi imzalandı

Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlardan 17 adet proje ile sözleşme imzalanmış olup; 2018 yılı 6. dönem başarılı bulunan projelerinin geçen günlerde kamuoyuna açıklanmasıyla proje sözleşmeleri de imzalanmaya başlandı. Bu kapsamda Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) ile “Marka Yönetimi Eğitimi” proje sözleşmesi imzalandı. İmza törenine SAMİKAD Başkanı Münevver Uğurlu ile OKA Genel Sekreteri Mevlut Özen katıldı.

Eğitim kapsamında girişimci kadınlar dijital pazarlardan marka yönetimi kavramından başlayarak, markanın üreticiye ve tüketiciye sunduğu faydaları dünyanın en değerli 10 marka örneği üzerinden görebilme şansını elde edebilecekler. Eğitimde ayrıca marka yönetim sürecinin ayrıntıları ile konumlandırma ve marka değeri hesaplama ilkeleri üzerinde durulacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2019 yılı boyunca ikişer aylık dönemler halinde kabul edeceği proje başvuruları için, toplam 700 bin TL kaynak belirlediği 2019 Yılı Teknik Destek Programı'nı da başvuruya açtı. Program kapsamında eğitim desteği talepleri için azami tutar 20 bin TL; danışmanlık ve diğer teknik destek talepleri için azami tutar ise 30 bin TL olarak belirlendi.