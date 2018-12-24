OKA Coğrafi Bilgi Sistemi iş birliği toplantısı

Samsun'daki yerel yönetimler, kamu kurumları ve üniversitelerden yaklaşık 30 temsilcinin katıldığı toplantıda Samsun AFAD Müdürlüğü ile başlayan CBS işbirliği protokollerine ilişkin usul ve esaslar ile CBS alanında kurumlar arası olası işbirliği imkanları görüşüldü.

OKA'nın yararlanıcısı olduğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı” çerçevesinde desteklenen “Orta Karadeniz Bölgesi'nde Rekabetçiliğin Artırılması” projesinin uygulama sürecinin tamamlanmasıyla, söz konusu projenin tedarik bileşeni kapsamında Ajans bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) oluşturulmuş ve bu kapsamda yazılım, donanım ve TR83 Bölgesi'ne (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri) ait güncel ve yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları temin edilmişti.

Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde, uhdesinde bulunan uydu fotoğrafları ile OKA bünyesinde kurulan gerekli yazılım ve donanımları içeren CBS Laboratuvarının üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına kullandırılması amaçlanıyor. Uydu fotoğrafları ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarının kullanımına ilişkin talebi olan kurumlarla imzalanacak protokoller çerçevesinde söz konusu kaynaklar kullandırılabilecek. Bu amaçla daha önce bazı kurum ziyaretleri gerçekleştirilerek OKA'nın CBS imkanları tanıtılmış ve yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretler sırasında Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün uydu fotoğraflarını kurumun CBS çalışmalarında altlık olarak kullanmak için talepleri olmuştu. Söz konusu talep üzerine Ajans tarafından uydu fotoğraflarının paylaşımına ilişkin alt yapı hazırlıkları tamamlanarak protokol imzalanmıştı.

Samsun AFAD Müdürlüğü ile kurulan bu iş birliğinin diğer kurumlarla da başlatılması amaçlanıyor. Bu amaçla düzenlenen bugünkü toplantıda CBS çalışmaları yürüten tüm kurumların yapılabilecek ortak çalışmalara yönelik fikirleri alındı ve Ajansın CBS imkanları detaylı şekilde tanıtıldı.

Devam eden süreçte uydu fotoğrafları ve CBS Laboratuvarının kullanımına ilişkin talebi olan Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerindeki tüm kurumlarla protokoller imzalanarak, Orta Karadeniz Bölgesi'nin bu kaynaklardan en üst seviyede yararlandırılması hedefleniyor.