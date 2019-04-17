OKA destekli eğitim

OKA'nın, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla sağladığı destek mekanizması olan "Teknik Destek" aracılığıyla 2018 yılı programı kapsamında 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hazırlayıp sunduğu proje destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında 10 gün süre ile İlçe Müdürlüğü personelleri ve diğer resmi kurumlardan personellerin eğitimine başlandı. Eğitimler 19 Mayıs Tarım ve orman İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşiyor. 50 saat süre ile 55 kamu çalışanı ve sivil toplum örgütü çalışanı eğitimlere katılıyor

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, "19 Mayıs İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan proje ofisimizde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na proje hazırlayarak sunduğumuz projemiz kabul oldu. Bu proje ile İlçe Müdürlüğümüz başta olmak üzere, diğer kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları personeli eğitimleri aldıktan sonra iş ortamında oluşan değişimleri daha net görebilecek, değişimin karşısında veya yanında olmak yerine onun içinde kendilerini konumlandırabilecek. Bu sayede kamu kurumlarından hizmet alan kişilerin daha verimli ve kaliteli hizmet alması sağlanacaktır. Projeyi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projenin devamında çiftçilerimize de yönelik projeler hazırlamayı hedefliyoruz. Eğitim kapsamında 55 personel, Ankara merkezli danışmanlık firması eğitimcisi Ufuk Okan Güvendiren tarafından 'İnsan Yönetimi ve Psikolojisi, Etkili İletişim Teknikleri, Motivasyon, Sorumluluk ve İnsiyatif Alma ve Profesyonel Yaşamda Etkili Eletişim Teknikleri' eğitimi alacak. Eğitim toplam dokuz gün sürecek ve 26 Nisan'da son bulacak" dedi.