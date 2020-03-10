OKA gençlere yönelik uluslararası projede

Portekiz'den Porto Üniversitesi'nin başvuru sahibi olduğu, Bulgaristan ile Norveç ortakları ile birlikte Türkiye'den Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) ortak olduğu MindTheGaps Projesi başladı.

5-6 Mart 2020 tarihlerinde Porto Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen başlangıç toplantısı ile uygulanmaya başlanan proje, iki yıl süresince devam edecek. MindTheGaps Projesi Başlangıç Toplantısı'na proje lideri Porto Üniversitesi ile ortaklar olarak OKA temsilcileri ve Portekiz'den Apload Ltd., Bulgaristan'dan Sdrudzenıe Znam I Moga ve Norveç'ten Hogskolen I Innlandet temsilcileri katılım sağladı.

MindTheGaps Projesi

Avrupa Birliği Gençlik Politikası (2019-2027) önceliklerinden yakala, birleştir ve güçlendir, genç insanların yenilikçilik, kalite ve farkındalıklarını gençlik çalışmaları ile güçlendirmeyi hedefliyor. MidTheGaps Projesi bu stratejik amaca katkı sağlamak amacıyla, 15-18 yaş aralığındaki devlet koruması altındaki genç insanların yenilikçi eğitimler ile (Sosyal Medya Okuryazarlığı kapsamında, medya edebiyatı, kritik düşünebilme yetkinliği) bilgi ve işbirliği düzeylerini geliştirebilmeyi, medya okuryazarlığı ile sosyal içerme ve sosyal bütünleşmeyi sağlamayı, ortak dijital medya platformlarında değerler oluşturabilmeyi amaçlıyor. Proje ayrıca bu amaç doğrultusunda oluşturacağı gençlik medya okuryazarlığı uygulamalı el kitabı, açık eğitim kaynakları, değerlendirme/ölçme dokümanları gibi çıktıları eğitim kurumlarında araçlara dönüştürme modeli üzerinde çalışacak.