OKA Hestourex 2019 Fuarı'nda

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, gerçekleşen Hestourex Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı 2019'da yerini aldı.

OKA, 2018 yılında da katılım sağladığı fuara, bu yıl Çorum ve Samsun Yatırım Destek Ofisleri koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi, Çorum Özel Hastanesi, Samsın İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile katıldı.

4-7 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya Anfaş fuar alanında düzenlenen 3. Uluslararası Hestourex Spor ve Sağlık Turizmi Fuarı'na sağlık ve spor turizminde her yıl alanında uzman onlarca kurum ve binlerce ziyaretçi geliyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, OKA stantlarını ilgi ile ziyaret ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de ajansın ziyaretçileri arasındaydı.

Hestourex

Hestourex, sağlık turizm, spor turizm ve alternatif turizm alanlarında sektör profesyonellerini bir araya getiren en geniş ve kapsamlı uluslararası iş geliştirme platformudur.

Hestourex 2018'de, 253 katılımcı firmadan, 517 yetkili ile 165 u¨lkeden gelen 5 bin 17 kis¸ilik alım heyeti toplam 50 bin 387 ikili is¸ go¨ru¨s¸mesi gerc¸ekles¸tirmis¸, orta ve uzun vadede toplam 20 milyar liralık yeni is¸ potansiyeli yaratılmıs¸tır. Her gec¸en yıl bu¨yu¨yen bas¸arısı ve du¨nyanın en bu¨yu¨k B2B platformu olma o¨zelligˆi ile Hestourex, 3. yılında sagˆlık, spor ve alternatif turizm alanlarında tu¨m du¨nyada tanınan global bir marka haline gelmis¸tir.