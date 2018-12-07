OKA, Orta Karadeniz Bölgesinin yatırım fırsatlarını tanıttı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Badeer Yatırım Platformu tarafından İstanbul'da düzenlenen “Badeer 1. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi”nde Orta Karadeniz Bölgesi'nin yatırım fırsatlarını tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Ticaret Bakanlığının desteği ve İbn-i Haldun Üniversitesi iş birliği ile 5-6 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen Badeer 1. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi boyunca ABD, Fransa, Kosova, Rusya gibi dünyanın dört bir yanından 40'dan fazla ülkeden 300'e yakın yabancı yatırımcı, sanayi, enerji, turizm, inşaat, savunma, ileri teknoloji, tarım ve hayvancılık ile sağlık gibi alanlardaki 100'ün üzerindeki yerli yatırımcı bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ofisi Başkanı Arda Ermut ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı zirvede Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İl Yatırım Destek Ofisleri ile yerini aldı.

Zirve boyunca Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Yatırım Destek Ofisi uzmanları Körfez ülkeleri başta olmak üzere birebir görüşme şansı bulduğu yabancı yatırımcılara bölgeyi tanıtarak, teşvikler konusunda bilgi verdi. Ayrıca Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki yatırım fırsatları anlatılarak, yatırımcılar bölgeye davet edildi.

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye'de birçok yeni projeye başlandığını ve bu projelerin değişik sektörlerdeki yatırımcılar için fırsat niteliğinde olduğunu söyledi.

Ermut, Türkiye'nin, enerji yatırımları açısından çok cazip bir ülke olduğuna işaret etti ve "Özellikle bazı sektörler Türkiye için çok kritik ve stratejik sektörler. Mesela enerji bu sektörlerden bir tanesi. Genç ve dinamik bir ekonomiyiz. Endüstrimiz hızlı bir şekilde büyüyor. Bu Türkiye'nin enerji ihtiyacını artırıyor. Doğal kaynaklar açısından dışa bağımlılık yaşayan bir ülkeyiz. Bu konuda pek çok çözüm üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Ermut ayrıca, yatırımcılara hem yenilenebilir hem de konvansiyonel enerji kaynakları açısından çok ciddi fırsat ve teşvikler sağladıklarını belirtti ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yatırımcılar için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Türkiye'nin 2002 yılına kadar 15 milyar dolar civarında doğrudan yatırım çektiğini, ülkenin 2002'den bu yana ise yaklaşık 201 milyar dolar yatırım çektiğini de hatırlatan Ermut, "Hiçbirimiz bu gelen yatırımı yeterli görmedik. Çünkü ülkemizin potansiyelinin çok daha fazla olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bin 500 görüşmenin gerçekleştiği, toplamda 3 milyar dolarlık yatırımın Türkiye'ye çekilmesini hedefleyen zirvenin ardından oluşan ticaret hacminin ve yatırımın hangi sektörlerde hangi yatırımcılarla Türkiye'de hayat bulacağının, yayımlanacak bir raporla önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.