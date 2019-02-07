OKA paydaşlarına destek mekanizmalarını tanıtıyor

Teknik destek programının amacı, eğitim, danışmanlık ve uzman görevlendirme yolu ile kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında kurumsal kapasite artışı sağlamak. Fizibilite desteği programının amacı, yatırım projelerine ilişkin analiz ve proje geliştirme süreçlerini destekleyerek proje havuzunun güçlendirilmesi ve alternatif finansman imkanlarından yararlanma oranının artırılması.

Bu çerçevede Samsun'un Ayvacık ilçesinde İlçe Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantı ile başlayan çalışmalar; 12 Şubat 2019 Salı günü saat 10.00'da Asarcık'ta kaymakamlık toplantı salonunda, saat 14.00'te ise Kavak'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda planlanan toplantılar ile devam edecek. Devam edecek bilgilendirme ve tanıtım toplantıları OKA kurumsal web sayfası “www.oka.org.tr”de ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak.

Uygun başvuru sahibi tanımına giren yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezi, birlik ve kooperatiflerin temsilcilerinin toplantılara katılımı bekleniyor.