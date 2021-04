OKA uygulamalı e-ihracat danışmanlık desteği başvuruya açıldı

OKA, Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı çalışmaları kapsamında, TR83 Bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) üretim sürecinde oluşturulan değerin ve üretilen ürünlerin ihraç edilebilirliğinin artırılması ile ihracat yapan işletme sayısının artırılması için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede bölge illerinde faaliyet gösteren ve e-ihracat yapmak isteyen işletmelere ücretsiz olarak “Uygulamalı E-İhracat Danışmanlık Desteği” sağlanacak.

Başvuru yapacak işletmelerin hâlihazırda ihracat yapması ve/veya e-ticaret faaliyeti yürütmesi şartı aranıyor. İşletmelerin ihtiyaçlarına ve mevcut dış ticaret bilgi ve deneyim düzeyine uygun olarak tasarlanacak danışmanlık desteğinin uygulama süreci 8 ay olarak planlanıyor. Programa başvuru formunda belirtilen kıstasları büyük ölçüde karşılayabilen Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden toplam 20 firma dâhil edilecek. Başvurular 22 Nisan 2021 tarihine kadar OKA'nın internet adresinden yapılabilecek.

Program içeriği

Özellikle Kovid-19 salgını ile büyük bir ilerleme kaydeden e-ticaret uygulamaları kapsamında firmaların e-ihracat sürecinin tüm aşamaları hakkında deneyim sahibi olması ve fiilen e-ihracat yapabilecek kapasiteye gelmesi hedefleniyor. Bu çerçevede firmalar şu hizmetlerden yararlanacak:

“Firmanın e-ihracat konusunda genel bilgi düzeyinin artırılması. Firmanın e-ihracat konusunda teknik bilgi düzeyinin artırılması. Firma mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışmalarının yapılması. Firma için e-ihracata uygun ürünün(lerin) belirlenmesi. Firma için e-ihracat stratejisinin belirlenmesi. Web sayfası ve/veya global pazar yerleri üzerinden e-ihracata giriş, müşteri bulma, ödeme sistemleri, mal gönderimi ve iade süreçleri, firmanın görünürlük, reklam ve tanıtım faaliyetlerine destek olunması (sosyal medya hesapları oluşturulması, web sayfasının gözden geçirilmesi), program kapsamındaki hizmetler belirlenen sınırlar dâhilinde aşağıdaki yöntemlerle sunulacak. Toplam uygulama süresi: 8 Ay. 3 günlük e-ihracat eğitimi (Her firma için). 8 adet saha ziyareti (Her bir firma için; minimum). 28 saat yüz yüze/uzaktan destek (Her bir firma için; minimum). Telefon, e-posta ve telekonferans yolu ile sürekli destek.”