OKA Uygulamalı İhracat Danışmanlığı ile yurt dışı hedef pazarlar belirlenmeye başladı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA), Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı çalışmaları kapsamında bölgede daha önce hiç ihracat yapmamış 20 firmaya yönelik yürütülen Uygulamalı İhracat Danışmanlığı programında üçüncü çalışma dönemi tamamlandı.

Gerek TÜİK Dış Ticaret İstatistik Veri Tabanı gerekse “www.trademap.org” internet sitesindeki veri tabanları kullanılarak GTIP ve HS kodlar üzerinden ihracat ve ithalatlarla ilgili istatistiki bilgilerin çıkarılması ve firmaların ihracat ürünleri için hedef pazar olacak ülkelerin belirlenmesi yoluyla "hedef pazarlar" konusunda çalışmaların ağırlık kazandığı bu dönemde her firma için başlangıç seviyesinde "yurt dışı pazar araştırması" yapıldı. Firmaların mevcut durumda, hedef pazarlara ihracat yeterlilikleri baz alınarak yapılan gruplandırmalar ve hedef ülkeler için talep edilen belgeler ve gümrük komisyon oranları tespit edildi. Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkeler ile bu anlaşmaların ihracatçıya kazandırdıkları hakkında firmalar bilgilendirildi.

Gelecek dönemlerde başlayacak yurt dışı hedef pazarlara "pazarlama" çalışmaları doğrultusunda, firmalara verilen "Teklif Hazırlama, İhracatta Teslim Ve Ödeme Şekilleri Eğitimi" de yine bu dönemde yapılan çalışmalar arasında. Bu eğitim sayesinde firmalar ürünlerine ait teklifleri hazırlarken optimum fiyat verip, ödeme konusunda kendilerini güvenli tarafta bırakabilecekler.

Üçüncü dönem çalışmalarının ardından, OKA Uygulamalı İhracat Danışmanlık Desteğinin dördüncü çalışma döneminde, ilgili çalışmaların reel sektördeki yansımaları ve uyuşmazlıklar üzerine odaklanılacak.