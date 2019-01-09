OKA'da koordinasyon toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren il düzeyindeki kurumların koordinasyon içinde çalışmalarının sağlanması, iş birliklerinin artırılması ve kurumların faaliyetlerinin ilgili paydaşlar nezdinde bilinirliğinin artırılması amacıyla Samsun'daki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kuruluşların müdürleri bir araya geldi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıya, OKA Genel Sekreteri Mevlut Özen, Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu ve TSE Samsun Belgelendirme İl Müdürü Erol Kaygı katıldı.

Kurumların 2018 yılı faaliyetleri ve 2019 yılı çalışma planları hakkında bilgi verdikleri toplantıda kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular görüşüldü. Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde ilin sanayi politikalarının belirlenmesine yönelik faaliyetlerin iş birliğiyle devam etmesi, bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarının görevlerinin ilgili paydaşlara tanıtımının yapılması, yönetim ve kalite sistemleri konularında sanayicilere yönelik bir eğitim modülünün hazırlanması, 2019 yılı KOSGEB desteklerinin tanıtılması konularında yapılması gerekenler de ele alındı.