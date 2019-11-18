OKA'dan engelli bireylerin eğitimine destek

Çarşamba Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekleme programı kapsamında yürütülen "Otistik ve Zihinsel Engelli Bireylerin Eğitimine Yönelik Eğitici Eğitimi Projesi" başladı.

Proje kapsamında eğitim, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sertan Talas tarafından Çarşamba Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu konferans salonunda verilecek. Projenin açılış konuşmasını Okul Müdürü Muhammet İleri yaptı. Muhammet İleri, OKA ile iş birliği içerisinde olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Konuşmasında özel eğitim okullarının amaç ve kapsamından bahseden Talas, bu projenin 90 gün boyunca süreceğini, proje kapsamında 50 öğretmene 16 saat teorik, 40 saat süper vizyon desteği verileceğini belirtti.

Çarşamba Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulundan yapılan bilgilendirmede ise, “Çarşamba ilçesinde 2013 yılında 8 derslikle bir başka okulun bünyesinde faaliyet göstermeye başlamış, 2018 yılı Eylül ayı itibarıyla Çarşamba Belediyesi tarafından yapılan bağımsız binasına geçerek 23 derslikle eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Okul, 4-27 yaş aralığında orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli ve otistik öğrencilere eğitim vermektedir. Okul özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek en az sınırlandırılmış ortamlarda özel eğitim yöntem ve teknikleri kullanılarak topluma uyumlarını, bağımsız yaşam becerileri kazanmalarını ve kendi bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Proje kapsamında katılımcılara sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmeti içeriği; çocukları doğru değerlendirme, beceri eğitimi,davranış azaltma, dökümantasyon ve raporlama,mesleki davranış ve uygulamaları kapsamaktadır. Katılımcılara sunulacak eğitim hizmetleri hem teorik hem de uygulamayı kapsayan atölye çalışmaları biçiminde gerçekleştirilecek, danışmanlık süreci ise eğitim programı sonrasında öğretmenlerin iş başında desteklenmesine yönelik süpervizyon hizmetini kapsamaktadır. Bu proje sonucunda; motivasyon sistemi, temel öğrenme becerisi ve iletişim becerisi kazandırmak amaçlanmıştır" denildi.