OKA'dan fotoğraf atölyesi faaliyeti

İlki nisan ayında Amasya'da düzenlenen atölyenin ikincisi “Doğa ve Manzara Fotoğrafçılığı” konusu ile Samsun'da gerçekleştirildi. Kalkınma ajanslarında faaliyetlerin bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, tanıtım materyallerinin hazırlanması, görünürlüğün artırılması, ajans destek mekanizmaları kapsamında desteklenen projelerin fotoğraflanması konularındaki faaliyetleri yürüten birimlerde görevli personele yönelik olarak düzenlenen fotoğraf atölyesi 4-7 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

“Teorik ve uygulamalı eğitim verildi”

OKA'nın davetlisi olarak Samsun'da bir araya gelen 15 katılımcıya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan tarafından fotoğraf tekniklerinin yanı sıra, doğa ve manzara fotoğrafçılığına dair teorik ve uygulamalı eğitim verildi. 4 günlük süreçte ayrıca, Atakum sahili, Kızılırmak Deltası ve Kuş Cenneti'nde, Bafra Kolay Turizm Merkezi'nde, Vezirköprü ilçesi ve Şahinkaya Kanyonu'nda alan gezileri ve foto safariler düzenlendi. Alan gezisi ve foto safari etkinliklerine bölgede kuş fotoğrafçılığı hobisi ile bilinen Samsun Bölge Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, uzun yıllardır Vezirköprü tarihi ile ilgili araştırmalar yapan türkçe öğretmeni aynı zamanda araştırma-inceleme, tarih, Türk tarihi kategorilerinde eserler yazmış Bünyamin Kıvrak ve Explorer Dağcılık Kulübünden Turgay Yalan da eşlik ederek bölge ve deneyimleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

Etkinlik ile doğa ve manzara fotoğrafçılığına dair kazanımlar edildi ve katılımcılar için aralarındaki iletişimi güçlendirecek bilgi ve tecrübe paylaşımı ortamı sağlanmış oldu.