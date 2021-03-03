OKA'dan ödüllü fotoğraf yarışması

OKA 2013 yılında Ulusal Ajans tarafından Eurodesk Samsun Temas Noktası olarak akredite edilmiş bir kamu kurumu olarak, gençler ile ve gençler için bir takım çalışmalar yürütüyor. Erasmus Plus Programı'nın gençlere sağladığı Avrupa'da hareketlilik fırsatlarının tanıtımını yapmak üzere gençlerle bir araya gelen OKA, gençlerin ajans çalışmalarına dâhil edilmesini önemsiyor. Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajansları 2021 yılı teması olarak belirlenen “Kaynak Verimliliği” konusunda yürüttüğü faaliyetlerde bölgede genç zihinlerinden faydalanmak isteyen OKA, “Çevreye Duyarlı Fikirler” konulu bir fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Yarışma şartları ve takvimi

OKA tarafından yapılan açıklamada yarışma şartları ve takvimi hakkında, “Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde yaşayan ve 17-30 yaş aralığından bulunan bütün gençlerin katılımına açıktır. Fotoğraflar info@oka.org.tr adresine gönderilecektir. Son Başvuru tarihi: 16 Nisan 2021. Seçici Kurul Değerlendirmesi: 23 Nisan 2021 ve sonuçların açıklanması da 28 Nisan 2021 tarihinde olacak” bilgileri verildi.

Dereceye girenlere verilecek ödüller

Açıklamada ödüller hakkında ise şöyle denildi:

“Birincilik Ödülü: Eurodesk promosyon ürünleri paketi, Eurodesk logolu, 4 girişli powerbank, Eurodesk logolu 2 adet katlanabilir kamp sandalyesi. İkincilik Ödülü: Eurodesk promosyon ürünleri paketi, Eurodesk logolu kılıflı termos (500 ml), Eurodesk logolu seyahat çantası (bavul). Üçüncülük Ödülü: Eurodesk promosyon ürünleri paketi

Eurodesk logolu sırt çantası. Eurodesk promosyon ürünleri paketi içeriği: 1 adet Eurodesk logolu T-shirt, 1 adet bez çanta, 2 adet Eurodesk logolu defter, 5 adet kalem, 10 adet Eurodesk stickerı, 10 adet Eurodesk broşürü, 5 adet Eurodesk logolu pasaport kılıfı, OKA Genel Sekreteri imzalı başarı belgesi. Detaylı bilgiye https://www.oka.org.tr/duyurular bağlantısından ulaşılabilmektedir.”