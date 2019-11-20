OKA'dan öğretmen eğitimleri semineri

OKA eğitim salonunda 40 öğretmen için iki ayrı grup olmak üzere 18 ve 19 Kasım'da Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliğiyle tam zamanlı 2 günlük teorik ve pratik eğitimler yapıldı. Genç Başarı Eğitim Vakfı Program Koordinatörü Melike Berat Akpınar, öğretmen eğitimlerine katılan öğretmenlerin GençBizz Lise Girişimcilik Programı işleyişini, bir iş fikri oluşturmayı, iş fikrini bir girişime dönüştürmeyi öğrendiğini belirterek, "Eğitimlerin sonunda öğretmenlerimiz okullarında en az 5 en çok 24 öğrenciden oluşan ekipler oluşturarak, GençBizz Şirketlerini kurmakta. Bu aşamadan sonra öğrenciler bir sorun ya da ihtiyaca yönelik iş fikri geliştirmekte, sermaye oluşturmakta, ürün/hizmet üretmekte ve satışını yapmakta. Öğrencilerimiz tüm süreçleri, inisiyatif ve sorumluk alarak deneyimleyerek öğrenmekteler. Program mezunu öğrencilerimizin kendilerini ve ilgi alanlarını keşfettiklerini, sektörleri tanıyarak kendilerine uygun meslekleri daha rahat seçtiklerini, akranlarına oranla kendi finansal akışlarını yüzde 75 oranında daha iyi yürüttüklerini gözlemledik” dedi.

Geçen yıl program kapsamında 22 ilde 500 liseli girişim kurulduğunu aktaran Akpınar, “Her yıl program sonunda 30 başarı girişimin belirlenmesi ile gerçekleşen GençBizz Türkiye Finali birincisi olan GençBizz Şirketimiz, Avrupa Yılın Şirketi Yarışması'nda da 40 ülkede kurulan otuz binin üzerinde girişimi arkada bırakarak Avrupa Yılın Şirketi seçildi. Bu yıl ise programı 41 ilde uygulamayı hedefliyoruz. Dünyada 126 ülkede 50 yıldır Türkiye'de ise 20 yıldır uygulanan programdan mezun olan gençlerimizin yüzde 26'sının start up kurması ülkemizdeki potansiyeli gösteriyor” ifadelerini kullandı.