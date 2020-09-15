OKA'dan "Türkiye'de UNESCO Dünya Miras Alanları ve Alan Yönetimi" semineri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 6 Ekim Salı günü Kültür ve Doğa Ekseninde Şehirleri Markalaşması Sonuç Odaklı Programı kapsamında “Türkiye'de UNESCO Dünya Miras Alanları ve Alan Yönetimi” çevrimiçi semineri düzenlenecek.

Ülkenin kültürel zenginliklerinin dünya çapında tanınması ve sürdürülebilir kalkınma sürecinde değerlendirilmesinde, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday olmaları ve alan yönetim sistemlerinin kurulması, kalkınma ajanslarının gündemleri içindeki yerini gittikçe artırıyor. OKA tarafından da bu amaca yönelik bir seminer gerçekleştirilecek. Seminerde UNESCO Dünya Mirası Listesi ve alan yönetimine dair temel kavramlar, ilkeler ve yol gösterici örnekler sunulacak.

OKA tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “UNESCO Dünya Mirası Alanlarının turizm potansiyellerinin koruma-kullanma dengesi içinde değerlendirilmesi ve sosyoekonomik katma değer yaratılması ile ilgili yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte çalışmalar yürüten bütün paydaşlarımızın temsilcilerini aramızda görmekten mutluluk duyarız. Webinar konusunda bilgi almak için elif.muratoglu@oka.org.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Seminer programına www.oka.org.tr kurumsal internet sitesinde Duyurular alanından ulaşılabilmekte ve https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdeCrqj4iE9zPrHcqlapUF_PGGPJqQwX0 bağlantısı üzerinden kayıt yapılabilmektedir. Son kayıt tarihi 5 Ekim'dir ve katılımcı sayısı 100 kişi ile sınırlıdır” denildi.