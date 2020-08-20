OKA'dan üretici kadınlara Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi

OKA, TR83 Bölgesindeki insan kaynakları ve kurumsal kapasitenin desteklenmesi kapsamında bölgedeki paydaşların proje yönetim ve yürütme potansiyelini artırarak ajans mali destek programları ile ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından azami etkinlikte yararlanması amacıyla yürüttüğü Proje Döngüsü Yönetimi (PDY-PCM) eğitimlerine devam ediyor. OKA Kovid-19 salgın süreci nedeniyle ara verdiği sınıf içi eğitimleri, normalleşme dönemiyle birlikte tekrar planlanmaya başladı ve bu dönemin ilk sınıf içi eğitimi Samsun ilçelerinden üretici kadınlara yönelik olarak Samsun Merkez Hizmet Binasında düzenledi.

OKA Genel Sekreter Vekili İ. Ethem Şahin ve Ticaret İl Müdür Vekili Cemil Kocaoğlu'nun da katıldığı açılışın ardından, OKA Uzmanları Elif Muratoğlu ve Tuğba Purtul tarafından verilen eğitimde 15 katılımcı yer aldı. Eğitimde proje hazırlama yöntemi olarak Avrupa Birliği ile diğer uluslararası fon kaynaklarının da tercih ettiği Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı dikkate alınarak, proje fikir aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler çalışıldı. Ayrıca proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı, bütçe hazırlama ve hibe programları başvuru süreçleri teorik ve uygulamalı olarak işlendi.

Eğitim, katılımcılar tarafından yapılan uygulama sunumlarıyla ve katılım belgesi takdimiyle sona erdi.