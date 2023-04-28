OKAF'23 başladı

Samsun'da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'23) açılış töreni ile başladı.

Birçok kamu ve özel sektör temsilcisinin kendi meslekleri ile alakalı standının bulunduğu, gençlere kariyer hedefleri hakkında bakış açısı sağlayan OKAF'23 bugün yapılan törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. OKAF'2023 için Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da ve dışarısına stantlar kurulurken, fuarın açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti. Açılışta konuşan OMÜ Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı ve Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, katılımcılara ve sponsorlara teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay da yaptığı konuşmada kariyer fuarlarının önemine ve gençlere olumlu etkilerine değindi.

Kariyer fuarının gençlerin vizyon kazanmasına ve kariyer hedeflerinde büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, “Kariyer fuarı yalnız başına bir şey çözer mi? İşe yarar mı, iş görür mü? Görür. Fayda sağlar mı sağlar. Ama yalnız başına bir şey çözmez. Ben size şimdi bunun arkasında neler çalıştığından bahsedeceğim ki siz çoğunuz bunu biliyorsunuz. İlk yıl 11 bölgemizde bölgesel kariyer fuarı düzenledik. Ama bu 11 bölgenin içerisinde Ankara ve İstanbul yoktur. Gençler, dikkatinizi çekmiştir bu. Ankara ve İstanbul'da yapmadık biz bunu. Erzurum'da yaptık, Diyarbakır'da yaptık. Mersin'de, Adana'da yaptık. Antep'te vesaire yerlerde yaptık. Yani merkezin dışındaki bizim üniversitelerimizde okuyan ve gerek kamu gerekse özel sektör şirketlerinden haberdar olması gerektiğine inandığımız kariyer farkındalığı geliştirmesi gerektiğine inandığımız gençlere devleti ayaklarına götürdük. Özel sektörü ayaklarına götürdük. Kime? Merkezde her zaman bu tür fırsatlara ulaşan, ulaşma imkanı olan şehirlere değil merkezin dışındaki şehirlere bunu yaptık. Bu yıl eğer deprem felaketiyle karşılaşmasaydık 11 tane bölgesel kariyer fuarı, üç tane de uluslararası fuar yapmak suretiyle çok ciddi bir kapasiteye ulaşmış olacaktık. Ama kısmet değilmiş. Bu sene çoğunu iptal etmek zorunda kaldık” dedi.

“Yetenek Kapısı öğrenciye, mezuna ve işverene devletin hizmeti”

Yetenek Kapısı hakkında da bilgiler veren Salim Atay, “Arkadaşlar buraya girerken hepiniz bir sisteme kaydoldunuz. Biz mesela şu anda bu fuarda ‘ben de gideceğim oraya' diyen kaç kişi olduğunu biliyoruz. 21 bin 500 küsur kişi kayıt yapmış. Nerede, nereye yaptınız siz bu kaydınızı? Yetenek kapısına yaptınız. Yetenek kapısı neresi? Yine Cumhurbaşkanlığımızın geliştirdiği sizlerin hizmetine sunduğu bir araç. Ne oluyor peki orada? Sadece kayıt mı alınıyor? Hayır, içeride 10 bine yakın şirket var arkadaşlar. Senenin 365 günü size hizmet sunuyor. Ne yapıyorlar? 10 bine yakın şirket, 1 milyon 400 bin civarında da öğrenci var. Gönüllü gelip oraya kaydoldu. Yani üniversitelerde okuyan herkesi o sistemin içine boca etmedik. Kim var? 1 milyon 400 bin üniversiteli kim? ‘Ben bu sistemi kullanmak istiyorum' diyen 1 milyon 400 bin öğrenci geldi. Şimdi sistemde kayıtlı. Bir yanda 10 bine yakın şirket var. Bir yanda 1,4 milyon civarında öğrenci var. Bu şirketler sürekli her gün orada iş ve staj ve benzeri duyurulara çıkıyorlar. İçeride şu anda yüzlerce iş ilanı, açık iş ilanı var. Yani bu sizin bir kere mezun olduğunuzda veya mezun olmadan önce gerek özel sektörde, gerek kamuda işle ilgili sorunlarınıza doğrudan çözüm üreten bir araçtır. E peki işliyor mu? İşliyor ki 10 bine yakın şirket. Nasıl biz üniversitede kayıtlı üniversitenin öğrenci sisteminde kayıtlı öğrencinin hepsini oraya boca etmiyorsak, şirketleri de boca etmiyoruz. Bunun faydasına inanan, orada yetenekli gençleri bulacağına inanan firma gelip oraya kaydoluyor. Ne öğrenciden delikli kuruş alıyoruz, ne de firmadan. Bunun tamamı devletin hizmeti. Kime öğrenciye, kime mezuna, kime işverene” diye konuştu.

Programa Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da katılım sağladı. Vali Dağlı ve beraberindeki protokol üyeleri açılışın ardından yerli ve uluslararası öğrencilerle birlikte stantları gezerek, incelemelerde bulundular.