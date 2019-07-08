Okan Dernek: “Daha güçlü döneceğim”

Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da forma giyen Okan Dernek, “Sahalara tam olarak yüzde 100 dönebilmem için 3 ayım daha var. Çalışıyorum, sahalara dönebilmek ve bir daha sakatlık yaşamamak için boş durmuyorum. Burada da sağlık ekibimizle düzenli olarak çalışıyoruz. Daha güçlü döneceğime inanıyorum” dedi.

Nisan ayında sol diz ön çapraz bağlarından ameliyat olan Okan Dernek, tedavisini Samsun'da sürdürüyor. Nuri Asan Tesisleri'nde kulübün sağlık ekibi tarafından tedavisine devam edilen Dernek, düz koşu yaptıktan sonra havuz tedavisine girdi ve ardından fitness salonunda çalıştı.

“3 ay sonra hazırım”

Yaklaşık 3 ay sonra yüzde 100 hazır olacağını belirten Dernek, “Sahalara tam olarak yüzde 100 dönebilmem için 3 ayım daha var. Çalışıyorum, sahalara dönebilmek ve bir daha sakatlık yaşamamak için boş durmuyorum. Burada da sağlık ekibimizle düzenli olarak çalışıyoruz. Daha güçlü döneceğime inanıyorum” dedi.

“Bu sezon daha iyi olacağız”

Bu sezon mücadeleci bir takım olacaklarını ifade eden Okan Dernek, “Bu sezon daha iyi ve mücadeleci bir takım olacağımıza inanıyorum. Allah'ın izniyle hedeflediğimiz noktaya ulaşırız. Sakatlığım sürecinde yanımda olan aileme, başkanımız İsmail Uyanık'a, Samsunspor camiamıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca sakatlığımın her aşamasında benimle yakından ilgilenen kulüp doktorumuz Mehmet Özden başta olmak üzere sağlık ekibimizden Erdoğan Akçiçek, Zafer Aztopal, Oğuzhan Şimşek, Burak Erdem ve Salim Büyükgüler'e de teşekkür ediyorum” diye konuştu.