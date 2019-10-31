OKA'nın kurumsal web sitesi yenilendi

Eylül ayı itibarıyla yayına alınan ve test süreci tamamlanmak üzere olan OKA sitesi, ziyaretçilerini yeni yüzüyle karşılıyor. Yeni web sitesinde kurumsal rengin dijital dönüşümü sağlanırken; tasarım, site içerikleri ve detay sayfaları da modernize edildi. Bu kapsamda ana sayfada ajansın hizmet alanı, etkinlik ve faaliyetlerine ilişkin bütünsel bilgilerin edinilebileceği modern bir yapıya kavuşturuldu.

Enerjik ve kullanıcı dostu web sitesi

Yeni tasarım metodojileri uygulanarak daha enerjik ve kullanıcı dostu bir web sitesi deneyimi amacıyla hazırlanan yeni OKA web sitesinde, dinamik slider alanı kullanıldı ve site içerisinde aktif kullanılan menüler hızlı menü ile slider üzerinde sabit bir şekilde konumlandırıldı. Siteye giren kullanıcılar ajansın, bölgeden ve ajanstan haberleri, faaliyetleri, gündemdeki konuları paylaştığı e-bültene kolaylıkla abonelik yapabiliyor; haberler, duyurular, ihale ilanları modülleri ile ajans gündemini takip edebiliyor. Sitede, tasarımsal bütünlüğüne uygun olacak şekilde 4'lü opsiyonel banner modülü kullanıldı. Yatırımcıların bölge illeri hakkında en güncel bilgilere ulaşabilmelerini sağlayan invest web sitelerine erişimi sağlayan “keşfet” butonları ve Orta Karadeniz Bölgesi'ni tanıtan temel göstergelerin yer aldığı “yatırım için nedenler” alanları da ana sayfada öne çıkıyor. “Rakamlarla OKA” bölümünde ajansın bugüne kadar bölgeye sağladığı katkılar ortaya koyularak, “nedenler” modülü ile oluşturulan olumlu ön izleme devem ettirilmekte ve paydaşlarla yatırımcılara yol gösterici nitelik taşıyor.

“Yayınlar ve dokümanlar” bölümünde ajansın yayımladığı dokümanlar görüntülenip ve indirilebilirken, “ilgili bağlantılar” modülünde ajansın bağlantılı olduğu kurum ve kuruluşların logoları sergilenerek, logolar üzerinden direkt web sitelerine yönlendirme yapılıyor. OKA'nın yeni web sitesi, mobil uyumlu teknolojisi ile günümüzün dijital dünyasına uyum sağlıyor. Ayrıca sosyal medya hesap bilgilerine yer verilerek dijital ve sosyal medya arasında sinerji yaratılması hedeflendi. Mevcut durumda Türkçe dilinde hazırlanan sitenin İngilizce dilinde hazırlıklarına devam ediliyor.

OKA kurumsal web sitesi: "www.oka.org.tr"