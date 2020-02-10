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Oksijen yüklü tanker kaza yaptı

Samsun’un oksijen yüklü tanker buzdan kayarak kaza yaptı.

Samsun'un oksijen yüklü tanker buzdan kayarak kaza yaptı.


Alınan bilgiye göre, Samsun-Ankara kara yolunda seyir etmekte olan Erhan Akbulut hâkimiyetindeki 26 GR 533 plakalı tanker, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kara yolu kenarındaki su kanalına düştü. Makas atan tanker, Samsun- Ankara karayolunu trafiğe kapattı.


Kaza maddi hasarla atlatıldı. Tankeri kurtarmak için çalışma başlatıldı.


Polis, trafiğe kapanan kara yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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