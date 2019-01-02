Öksürük ciddi bir hastalık belirtisi olabilir

M. Atakan Canbulat, uzun süre geçmeyen öksürüğün ciddi bir hastalık belirtisi olabileceğini söyledi.

Öksürüğün birçok nedenle ortaya çıkan bir şikayet türü olduğunu vurgulayan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. M. Atakan Canbulat, "Boğazda oluşan gıcık diye tabir ettiğimiz durum ile birlikte çekilmez bir hal almaktadır. Öksürüğü geçirmenin birçok farklı yolu bulunmakla birlikte sık sık yaşanan bu durum farklı bir hastalık belirtisi de olabilir. Öksürüğe burun akıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ateş kusma, hırıltı, sık nefes alma, zor nefes alma eşlik eder.

Çoğu durumda, öksürüğün altında yatan ciddi bir şey olmayacaktır ancak nadir durumlarda uzun süreli öksürük, akciğer kanseri veya kalp yetmezliği gibi tedavi gerektiren bir hastalığın belirtisi olabilir” dedi.

Doğru tedavi önemli

Doğru tedavinin önemine değinen Canbulat, “Öksürükten kurtulmak, öksürüğe sebep olan hastalıkların saptanarak, tedavi edilmesi ile mümkündür. Öksürüğe neden olan en önemli durumun solunum yolu enfeksiyonları olduğu düşünülürse, bu hastalıklardan korunmak öksürük için de bir önlem olacaktır. Bunun içinde mutlaka bir uzman doktora görünmemiz ve doğru tedavi yöntemini bulmalıyız. Bunun dışında ise evde yapabileceğiniz bir kaç besin kaynağı ile öksürüğünüze iyi gelebilir” diye konuştu.

“Sigaradan uzak durun”

Sigaradan uzak durulması gerektiğine işaret eden Dr. M. Atakan Canbulat, “Mesela kabukları ile elma, tarçın, zencefil, ıhlamur, ayva ve kabuklu limonu kaynatıp suyunu için. Göğsü yumuşatacak ve öksürüğü geçirecektir. Ihlamurla ile ayva yaprağı beraber kaynatılıp içilirse de öksürüğe iyi gelir bu ve bunun gibi doğal tedavi yöntemlerinizi doktorunuzdan öğrenebilirsiniz. Ayrıca öksürüğün en yaygın nedeni olan sigaradan uzak bir yaşam sürmek hem öksürükten hem de birçok ciddi sağlık sorunlarından korunmada en önemli önlemdir” şeklinde konuştu.