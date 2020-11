Okuduğu kitabın bir cümlesini sosyal medyada paylaşana hediye

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Samsun Okuma Vakti" ve "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğine ilgi her geçen artıyor. Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise okuduğu kitabın bir cümlesini sosyal medyada şair adıyla paylaşan öğrencilere çeşitli hediyeler veriyor.

Samsun genelinde ebeveynlerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesi, kitabın hayatta hak ettiği yeri alması amacıyla üç yıl önce başlatılan "Samsun Okuma Vakti" markalaşan bir değer yolunda ilerliyor. Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise okunan kitaptan beğenilen bir cümle ve kitap yazarını paylaşan öğrencilerine tablet, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde bir kitap ve kalem hediye ediyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, "Her geçen gün kitlesel bağımlılığa dönüşen cep telefonu, tablet ve medya takibi aile müessesesini ve kültürel zenginliklerimizi büyük zaafa uğratmaktadır. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 'Samsun Okuma Vakti' ve 'Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap' hareketi gelinen bu noktada toplumun temel dinamiklerine nüfuz eden yerel bir hareket olarak başlamış, ulusal bir şümule kavuşmuştur. Okullarda, mahallelerde okuma meclisleri kurularak okunan kitapların elden ele paylaşımı sağlanmıştır. Çalışmalarımızın başlangıcında öngörülen okuma saati artık belirli bir saate sıkışıp kalmayarak kendi mekânına kavuşma yolunda ilerlemektedir. Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz devam etmekte olan projemize farklı bir ivme kazandırmıştır. Her akşam 20.00-21.00 saatleri arasında okunan kitaptan beğenilen bir cümle, kitap yazarını paylaşan öğrencilerine ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde bir kitap ve kalem hediye etmektedir. Devam eden etkinliğin sonunda ise yine ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde birer öğrenciye tablet hediye edilmektedir. 06 Kasım'da yapılan etkinliğin finali sosyal medyada geniş yer bulup popüler gündemde yer almıştır. İlklerin şehri Samsun'da başlatılan projemizin tüm yurda yayılması umudunu taşıyoruz" dedi.