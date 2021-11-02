Okul alanlarının arsa problemlerine ortak çözüm

Samsun'da eğitim ve okul alanlarının arsa problemlerinin çözülmesi hususu masaya yatırıldı.

İl genelindeki eğitim ve okul alanlarının arsa konusundaki problemlerinin ortak bir koordinasyon çerçevesinde çözüme kavuşturulması için düzenlenen toplantı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Atakum Belediyesi, Canik Belediyesi ve İlkadım Belediyesinin konuyla ilgili yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İlin eğitim ve öğretim noktasındaki başarı çıtasının yükseltilmesi, derslik sayısının artırılması, okulların eksikliklerin giderilmesi ile kentin eğitim ve öğretimde arzu edilen en yüksek başarıyı yakalaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Vali Dağlı, ilde karşılaşılan herhangi bir sorunun ilgili kurumlarla bir araya gelerek koordinasyon içerisinde çözüme kavuşturulmasını önemsediğini ifade ederek eğitim alanlarının arsa konusundaki problemlerin de bu çerçevede yürütüldüğünü söyledi.