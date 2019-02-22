Okul bahçesinde öğretmenin otomobiline tüfekle saldıranlar tutuklandı

Samsun'da kadın öğretmenin okulun bahçesinde park halindeki otomobiline pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 2 kişi tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bir ortaokulun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi avukat olduğu öğrenilen okulda görevli kadın öğretmen S.Ç.'nin park halindeki otomobiline pompalı tüfekle saldırı yapıldı. Saldırıda tüfekten çıkan saçmalar araçta 5 yere isabet ederek maddi zarara yol açtı. Saldırganlar ise olay yerinden otomobille kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.A. (37) ve E.K.'yi (36) yakalayarak gözaltına aldı. Polis, M.A.'nın evinde yaptığı aramada olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirdi. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 2 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklandı.