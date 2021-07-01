Okul bahçesindeki yaralı ebabil kuşuna öğretmenler sahip çıktı

Samsun'da bir okulun bahçesinde yaralı halde bulunan ebabil kuşuna öğretmenler sahip çıktı. Kuş, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Lisesi bahçesinde yaralı ebabil kuşu bulan okulun müdür yardımcısı Ekrem Yazır, önce yaralı kuşu kutuya alıp karnını doyurmaya çalıştı. Yazır, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdi. Okuldaki öğretmenlerin de ilgi gösterdiği ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Karşıyaka Lisesi Müdür Yardımcısı Ekrem Yazır, "Okula geldiğimde baktım köşede bir kuş var. Detaylı incelemeden sonra bunun ebabil kuşu olduğunu anladım. Fakat hayvanda birazcık sırt kısmında yara vardı. Milli Parklar Müdürlüğünü aradım. Milli Parklardan gelen ekibe kuşu teslim ettim" dedi.

Edebiyat Öğretmeni İsmail Ayar ise, "46 yaşındayız, ilk defa bir ebabil kuşu görüyoruz. Değişik bir yaşam tarzı var. Tamamen havada yaşadığı ifade ediliyor. İlk defa yeryüzünde görünce bizler de şaşkınlık içerisindeyiz. İnşallah sağlığına kavuşur" diye konuştu.

Ebabil kuşları Kur'an-ı Kerim'de adı geçen nadir kuşlardan olup, bu kuşlar Fil Suresi'nde yer alıyor. Ebabil kuşları Kabe'yi yıkmak için gelen dönemin en acımasız İslam düşmanı Ebrehe ve kalabalık fil ordusunun gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine sebep olmuşlardır. Bir yılda yaklaşık 200 bin kilometre uçan bu kuşlar tek eşlidir. Eşler, biri ölene kadar çoğunlukla ayrılmazlar. Yavru besleyen bir yetişkin günde 10 bin böcek yiyebilir.

Ayrıca korona virüs nedeniyle Kâbe-i Şerif kapalıyken ebabil kuşlarının Kâbe'yi tavaf ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.