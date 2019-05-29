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Okul çıkışı bıçakla yaralamaya adli kontrol

Samsun’da okulun önünde öğrencinin bıçaklanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen Iraklı lise öğrencisi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da okulun önünde öğrencinin bıçaklanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen Iraklı lise öğrencisi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi'nde bulunan Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul dağılımı sırasında aynı okulun öğrencileri arasında okulun önünde bakışma yüzünden kavga çıktı. Kavgada lise son sınıf öğrencisi M.A.H.(18) bıçaklı saldırıya uğrayarak sağ bacağından yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A.H., kendisini Irak uyruklu 9. sınıf öğrencisi A.M.K.K.'nin (17) bıçakladığını söyledi.


İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili A.M.K.K.'yi yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Samsun Adliyesine sevk edilen ve suçlamaları kabul etmeyen A.M.K.K., çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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