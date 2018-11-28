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Okul çıkışı öğrenciyi bıçaklayan çocuk adliyeye sevk edildi

Samsun’da okul çıkışı bir öğrenciyi bıçakla yaralayan 14 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi.

Samsun'da okul çıkışı bir öğrenciyi bıçakla yaralayan 14 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un Canik ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki E.B., bıçaklı saldırıya uğrayarak baldırından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan E.B., tedavi altına alındı.


Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 14 yaşındaki S.Y., olayda kullandığı bıçak ile polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. S.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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