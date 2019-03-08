İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul çıkışı tartıştığı genci bıçakla ağır yaraladı

Samsun’da bir lise öğrencisi okul çıkışı tartıştığı genci bıçakla ağır yaraladı.

Samsun'da bir lise öğrencisi okul çıkışı tartıştığı genci bıçakla ağır yaraladı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.E.Y., okul çıkışı karşılaştığı M.C.A. (19) ile tartıştı. Tartışmanın üzerine lise öğrencisi A.E.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan M.C.A. sağ ve sol karın boşluğundan yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.C.A. ameliyata alındı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan lise öğrencisini yakalamaya çalışıyor.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.