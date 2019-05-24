“Okul Dışarıda Günü” etkinliği

Samsun'da “Okul Dışarıda Günü” etkinlikleri düzenlendi.

"Okul Dışarıda Günü" etkinlikleriyle çocuklar açık havada hem oynayacak hem de öğrenecek.

Oyunun ve açık havanın çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak, eğitimciler, aileler ve toplumda olumlu farkındalık oluşturmak amacıyla 23-29 Mayıs 2019 tarihleri arasında “Oyun her zaman her yerde ve herkese!” sloganı ile etkinlikler yapılıyor.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Ziya Esen Anaokulu öğrencilerinin etkinliğine katılarak birlikte oyun oynadı. Geleneksel çocuk oyunlarının oynandığı etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, halat çekme gibi oyunları öğrencilerle birlikte oynadı.

Okul Öncesinde Okul Dışarıda ve Oyun Oynama Günü Etkinlikleri kapsamında ayrıca ailelerin de aktif rol alacağı veya sadece ailelerin oynayıp çocukların izleyeceği oyunların oynatılmasına özen gösterilecek. Hafta boyunca oyunun ve açık havada bulunmanın değeri konusunda çocuklar, eğitimciler ve ailelerin dikkatini çekecek etkinlikler yapılacak “Çocukların Gözünden Oyun” konulu sergiler düzenlenecek.