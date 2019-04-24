Okul gösterileri coşku ile izlendi

"7. Geleneksel Çocuk Şenlikleri" kapsamında, öğrencilerin 23 Nisan okul gösterilerini sahnelemelerine fırsat veren Bulvar AVM, miniklerin cimnastik ve dans gösterileri izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Bulvar AVM'nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen çocuk şenlikleri çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi görüyor. Okul gösterileri kapsamında sahne alan özel okul öğrencileri sahne performansları ile büyük bir ilgi ile takip edildi. Öğrenciler jimnastik ve modern dans ile sahne alırken, dans ve bando gösterileri de sahnelendi. Ziyaretçiler oldukça renkli görüntülere sahne olan etkinlikleri keyifle izledi.

Çocukların sahne etkinliklerinin yanında Türkiye'nin en çok çizgi filmi Kral Şakir maskot karakteri 13.00-15.00 ve 17.00'de 3 seans olarak sahnelendi. Bulvar AVM meydan alanında gerçekleşen etkinlik programı 25 Nisan Perşembe günü Kral Şakir etkinliği, geleneksel sokak oyunları ve ahşap boyama atölyeleri ile devam edecek.