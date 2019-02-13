İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul hizmetlisine uyuşturucu kullanımını özendirme gözaltısı

Samsun’da bir ilkokulda görevli hizmetli, sosyal medya hesabında uyuşturucu madde kullanımını özendiren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'da bir ilkokulda görevli hizmetli, sosyal medya hesabında uyuşturucu madde kullanımını özendiren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şahsın aynı zamanda evinde de uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ilkokulda hizmetli olarak görev yapan M.S.'yi sosyal paylaşım sitesinde kenevir bitkisi fotoğrafı paylaşıp uyuşturucu maddeyi özendirdiği iddiasıyla gözaltına aldı. M.S.'nin evinde yapılan aramada 4,27 gram esrar ve 0,51 gram kenevir tohumu ele geçirildi. M.S., "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.