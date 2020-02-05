Okul kantinlerine hijyen kuralları konulu eğitim veriliyor

Merkezde ve 17 İlçesinde verilmesi hedeflenen “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesindeki yemekhane, kantin, kafeterya gibi gıda işletmesi çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarının ilki Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı.

Canik ilçesine bağlı eğitim öğretim kurumlarının kantin ve yemekhanelerinde çalışan ve kendilerine eğitim sertifikası verilecek olan 47 personelin katılım sağladığı hijyen eğitimi konulu söz konusu hizmet içi eğitimde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi personelinden gıda mühendisi Güler Yasemin Üstün ve Canik İlçe Müdürlüğü personelinden gıda mühendisi Ünal Çalışkan eğitimci olarak görev aldılar.

Gıda mühendisi Güler Yasemin Ütün, yaptığı sunumda, ilgili mevzuat, hijyenin tanımı, gıda işletmelerine (genel hijyen, ekipman, personel tuvaletleri, soyunma odaları, sosyal alanlar) yönelik tedbirler, personelin kendisine ve gıdanın kendisine yönelik uygulanacak (depolama, hazırlama, pişirme, sunum gibi) özel hijyen gereklilikleri konularına yer verdi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, şunları söyledi:

“Kurumumuz olarak üretimden tüketime tüm aşamalarda güvenilir gıda konusunda titizlikle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İlgili birimlerimiz, gerek gıdanın üretildiği, tüketildiği, satışının yapıldığı genel alanlarda ve gerekse de okul kantinlerinde titizlikle yaptıkları rutin denetim ve kontrollerinin yanı sıra; okullarda düzenli aralıklarla verdikleri eğitimle de ellerinden geleni yapmaktadır. Okul kantinlerinin, geleceğimiz olan çocuk ve gençlerin sağlıklı yetişmesi adına ihmale gelmeyecek bir konu olduğunu düşünmekteyiz ve bu konu bakanlık politikası olarak şansa bırakamayacağımız kadar hassas bir konudur. Bu anlamda Eğitimi gerçekleştiren personelimize teşekkürlerimi bildirir, konuya ciddiyetle eğilmeye devam edeceğimizi belirtmek isterim.”

Eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu altında ve belirlenen tarihlerde diğer ilçelerde de düzenlenecek.