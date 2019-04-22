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Okul müdürü kitap çıkarttı

Samsun 19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kafkas ilk kitabı olan "Bir Balköpüğü Hikayesi" adlı kitabını çıkarttı.

Samsun 19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kafkas ilk kitabı olan "Bir Balköpüğü Hikayesi" adlı kitabını çıkarttı.


19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kafkas kaleme aldığı "Bir Balköpüğü Hikayesi" adlı kitabını 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol'a takdim etti. Okul Müdürü Ahmet Kafkas, ”Sesimizin soluğumuzun okurlarımıza ulaşması memnuniyet verici bir durum. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de destekleri bu konuda çok oldu. Kendisine ayrıca teşekkür ederim" dedi.

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