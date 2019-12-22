Okul m?d?r?n? silahla a??r yaralayan ?ah?s tutukland?

Samsun'da sokak ortas?nda silahl? sald?r? d?zenledi?i bir ilkokulda g?revli m?d?r? a??r yaralayan ?ah?s, mahkemece tutukland?.

Olay, ?lkad?m il?esi Zafer Mahallesi ?nce Sokak ?zerinde d?n meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, Canik il?esinde bulunan Hask?y Cumhuriyet ?lkokulu M?d?r? ?mmet ?ng?r (37) ve ??retmen olan e?i Emine ?ng?r sokakta y?r?rken, Adnan ?.'nin (40) silahl? sald?r?s?na u?rad?. Tabancayla a??lan ate? sonucu karn?ndan vurularak a??r yaralanan ?mmet ?ng?r, 112 acil servis ekipleri taraf?ndan ambulansla Samsun E?itim ve Ara?t?rma Hastanesine kald?r?larak ameliyata al?nd?.

?mmet ?ng?r'?n hayati tehlikesinin bulundu?u ??renilirken, ?mmet ?ng?r'?n ??retmen e?i Emine ?ng?r de ka?arak bir berber salonuna s???n?p silahl? sald?r?dan kurtuldu. Tabancadan ??kan kur?unlardan biri ise yoldan ge?en Hasret ?ener'in (51) sa? dizini s?y?rarak hafif ?ekilde yaralanmas?na neden oldu. Yaral? kad?n Gazi Devlet Hastanesine kald?r?ld?.

Silahl? sald?rgan Adnan ?. ise polis taraf?ndan yakalanarak g?zalt?na al?nd?. Samsun Emniyet M?d?rl??? Asayi? ?ube M?d?rl??? Cinayet B?rosundaki sorgulanmas? tamamlanan zanl?, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. N?bet?i mahkemeye ifade veren Adnan ?., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapal? Cezaevi'ne g?nderildi.