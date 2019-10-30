Okul reddi okul fobisine dönüşebilir

Liv Hospital Samsun'dan Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç aileleri, okula uyum süreci hakkında bilgilendirdi. Psikolog Öziç, “Okul, bir çocuğun anne kucağından sosyal yaşama adım attığı önemli bir süreci başlatmaktadır. Bu süreçte her çocuk birbirinden farklı olumlu ya da olumsuz denilebilecek davranış özellikleri sergileyebilir. Okula başlangıçta ilk haftalarda birçok çocukta okula uyum konusunda kaygı, korku, isteksizlik, oyun ortamından ya da anneden ayrılamama gibi duygu ve davranışlar beklenebilir. Bu davranışlar normaldir. Bu gibi durumlarda çocuklara bilgi ve güven verilmesi onların rahatlamasına yardımcı olabilmektedir. İlk haftalarda bu durumların azalması ve bitmesi beklenmektedir. Ancak bazı çocukların uyum süreci çok daha zor olabilmekte ve hatta okul reddine ya da okul fobisine dönüşebilmektedir” dedi.

“Çocuğunuza şefkatle yaklaşın”

Okula uyum konusunda neler yapılabileceğini anlatan Enise Öziç şu tavsiyelerde bulundu:

“Çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun biçimde yaşadığı durum hakkında bilgi verilmeli. Ebeveyn kendi duygularını kontrol edebilmelidir. Kaygısını çocuğa yansıtması çocukta da kaygı yaratabilmektedir. Çocuğa duygularının normal olduğu anlatılmalı ve o duyguları nasıl kontrol edebileceği öğretilmelidir. Çocuğun duyguları kabul edilmeli ve kendisini güvende hissetmesi adına şefkatli olunmalı ve sarılmak dokunmak gibi güven verici yaklaşımlar sergilenmeli. Çocuğa rutinler oluşturulmalı ve belirsizlik ve düzensizlik olabildiğince azaltmalıdır. Çocuğun bulunacağı ortama alışabilmesi ve orada güvende hissedebilmesi konusunda okul ile iş birliği yapılmalıdır. Sabah kalkmakta zorlanan çocuklar için ebeveyn saatini normal saatinden 15 dakika daha önce kurmalı ve uyanma rutini oluşturarak daha keyifli bir kalkış sağlamalıdır. Tutarsız davranışlardan uzak durulmalıdır.”

Ne zaman bir uzmana başvurulmalı?

Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç okul reddinin daha büyük bir sorun haline gelmemesi için ne zaman uzmana başvurulması gerektiği hususunda ise, “Çocuğun davranışlarının kaynakları anlaşılamadığında, ebeveynin kendi duygularını kontrol etmeyi başaramadığını fark ettiğinde, çocukta ağlama nöbetleri, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi belirtiler gözlendiğinde, gece kabusları, diş gıcırdatmaları fark edildiğinde veya okul reddi dediğimiz çocuğun okula gitmeyi tamamen reddettiğinde bir uzmandan muhakkak destek alınması önerilmektedir” diye konuştu.