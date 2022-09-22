Okul servis araç sürücülerine eğitim

Samsun'un Bafra ilçesinde servis taşımacılığı yapan araç sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sağlıklı, güvenli ve kazasız geçmesi amacıyla servis taşımacılığı yapan araç sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Öncelikle okul servis araçlarının servis şoför ve rehber personelin okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gerektiği, yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla tüm paydaşların alması gereken önlemlerin yerinde ve zamanında alınması gerektiği, eğitim-öğretim süresince trafik denetimlerinin sürekli ve etkin yapılacağı, eksikliği tespit edilen araç ve sürücülerine yönelik idari iş ve işlemlerin yapılacağı anlatıldı.

Araçlarda bulunması gereken “okul servis aracı özel izin belgesinin” en kısa sürede tamamlanması, geçmiş yıllarda tespit edilen olumsuzlukların yaşanmaması amacıyla, araç sahip ve sürücülerinin duyarlı olması istendi.

Sürücülerin seyir halinde mutlaka emniyet kemeri takması, araç içerisinde bulunan tüm öğrencilerin de emniyet kemeri taktırılmasının sağlanması ve seyir halinde cep telefonu kullanılmaması gerektiği yönünde bilgilendirme yapıldı.