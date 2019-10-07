'Okul Servis Sürücüsü Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenci servisi hizmeti yapan şoförlere yönelik “Taşıma Esnasında Uyulacak Kurallar ve Gösterilecek Davranışlar' konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı merkez ve kırsal mahallelerde taşıma merkezlerine, taşımalı eğitim kapsamında öğrenci servisi hizmeti yapan servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu başkanlığında müftülük toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, "Sizlerle yol arkadaşıyız. Çok önemli bir işi, eğitim öğretim faaliyetlerini belkide en önemli ayağını sizlerle beraber yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş çok önemli ve ciddi bir iş çünkü can taşıyorsunuz, evlatlarımızı taşıyorsunuz. 5 bin öğrenciyi taşıyoruz. 25 bin öğrencinin beşte biri taşımalı Bafra'da. Sizlerle birlikte sağlıklı bir şekilde taşıma gayreti içerisindeyiz. Her öğrenci bizim canımızdır. Sizden bizim milli eğitim olarak öğrencilerimizi sağlıklı bir şekilde okullara bırakılıp, okullardan alınıp sağlıklı bir şekilde evlerine bırakmak”dedi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince servis sürücüleri taşıma esnasında uyulacak kurallar ve gösterilecek davranışlar konusunda bilgilendirildi.