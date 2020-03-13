Okul sporları bisiklet il birincileri belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Bisiklet Samsun İl Birinciliği müsabakaları Doğu Park Parkurunda yapıldı. Yarışmaya Genç A – Genç B ve yıldız erkek-kadın olmak üzere 4 kategoride toplam 12 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Müsabakalarda kategorilerinde 1. olan sporcular ise Yıldız Kadınlarda Nehir Beyazpınar, Yıldız Erkeklerde Nafız Ege Karagöl, Genç A'da Özgür Tural ve Genç B kategorisinde Yağız Korkmaz oldu.