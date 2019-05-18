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Okulda 100. yıl coşkusu

Özel Samsun Final Okulları Kolej Fen Lisesi Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini 100.

Özel Samsun Final Okulları Kolej Fen Lisesi Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini 100. yıla yakışır bir şekilde kutladı.


Tiyatro Kulübü öğrencileri bir yıllık emeklerini sergilerken Kültür Edebiyat ve Müzik Kulübü öğrencileri de müzik ve şiirle harmanlanmış muhteşem bir gösteri sundu. 100.yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol, voleybol ve ayak tenisi turnuvalarında dereceye giren sınıflara ödülleri verildi.

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