Okulda 23 Nisan eğlence programı

Samsun Havza 25 Mayıs Ortaokulu'nda okul bünyesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı eğlence programı yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle 25 Mayıs Ortaokulu'nda eğlence programı düzenlendi. Programda ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.

Havza 25 Mayıs Ortaokulu bahçesinde düzenlenen program ile olarak, Müzik Öğretmeni Emrah Sasa yönetiminde okul öğrencileri tarafından hazırlanan Müzik kulübü öğrencilerini konseri ile başladı. Müzik gösterisi sonrası ilçe düzeyinde dereceye giren futbol, futsal, voleybol ve değişik yarışmalarda dereceye girenlere madalya takdimi yapıldı. Ödül töreni sonrası geleneksel Türk oyunları çuval yarışı, koca ayak ve benzeri yarışmalar düzenlenerek öğrencilerin etkinliklere katılması ve eğlenmesi sağlandı.

Havza 25 Mayıs Ortaokulunda Müdürü İbrahim İşleyen, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle yeterli katılım olmadığı düşüncesi ile okulumuz bünyesinde içerisinde eğlenceli yarışların olduğu bir program düzenledik. Şenlik havasında kutlanan 23 Nisan çocuk bayramımızda öğrencilerimiz gönüllerince eğlendiler. Programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ederim” dedi.