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Okulda “3. Bilim Şenliği”

Samsun Alaçam Resai Aydın İlkokulu tarafından düzenlenen “3.

Bilim Şenliği” İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural tarafından açıldı.


Resai Aydın İlkokulu tarafından başlatılan “Küçük Mucitler Görev Başında” projesi ile çocuklar, düşünsel gelişim becerilerini artırma imkanı yakalıyorlar. Öğrenciler, Okul Müdürü Yusuf Yılmaz gözetiminde 5 günlük bir çalışma sonucu kurdukları devre ve program yazılımları ile bilimsel düşünme, gözlem, problem çözme, analiz yapma becerilerine sahip oldular.


Yusuf Yılmaz, kitaplar içinde yer alan bilgileri okumanın artık kalıcı olmadığını, deneysel bilgi edinimlerinin çocukların daha etkin öğrenmesine yardımcı olduğunu, bu nedenle çocukların bu tür bilim etkinlikleri ile el ve bilgi becerilerini artırmak, onların bilgi tüketicisi değil üreticisi olmalarını sağlama adına ilk adımı attıklarını ve ileriki dönemlerde de bu projenin devamlılığının esas olacağını dile getirdi.


Miniklerin sergilemiş olduğu projeleri beğeniyle karşılayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural ise, “Çocukların, araştıran, üreten, tüketmekten ziyade üretmesini bilen bireyler olarak yetişmesi ve ilerleyen yaşlarda da bunu yaşatabilmeleri adına başlatılan çalışmayı başarılı buluyorum. Küçük mucitleri, sergiledikleri deneylerden ötürü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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