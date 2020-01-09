Okulda akıl ve zeka oyunları atölyesi

Şehit Burak Perçin İlkokulu'nda 2/D sınıfı velisi Nuray Çelik'in katkıları ile yapılan akıl ve zeka oyunları atölyesine valilik onayıyla "Fevzi Çelik Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi" ismi verildi.

Okul Müdürü Hasan Uçar, “Akıl ve zeka oyunları atölyemiz, 30 öğrencinin aynı anda altı farklı akıl ve zeka oyunlarından faydalanma imkanı sağlıyor. Ayrıca atölyede yaklaşık 500'e yakın kitap mevcut. Öğrencilerimiz okuma salonu olarak kullanabilecekler” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, "Bakanlığımız 2023 vizyonu hedefi doğrultusunda okullarımızda çeşitli alanlarda atölyeler açarak öğrencilerimizin hizmetine sunmaktayız. Bugün de Şehit Burak Perçin İlkokulunda değerli bir velimizin sponsorluğunu yaptığı akıl ve zeka oyunları atölyemizin açılışını yaparak faaliyete geçirmiş olduk” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının atölye çalışmalarının öğrencilerin zeka, kişisel gelişim, el beceri ve sanatlarını ortaya çıkarmasına fırsat verdiğini, bunu da benimseyerek desteklediklerini ifade eden Kaymakam Cevdet Ertürkmen, hayırsever adına programa katılan yakınına teşekkür plaketi verdi. Atölye açılışı sonrası Rüzgar Kayra Yılmaz adlı öğrenciyle satranç müsabakası yapan Kaymakam Ertürkmen, öğrencilerle ve öğretmenlerle eğitim-öğretim üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yüksel Aydın, Zekeriyya Akbağ, Okul Aile Birliği Başkanı Abdullah Yıldırım, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.