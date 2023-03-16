Okulda annesini öldüren çocuğun 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle davası açıldı

Samsun'da kendisini görmeye geldiği annesini okulda öldürüp, annesinin erkek arkadaşını da ağır yaralayan 17 yaşındaki çocuk hakkında 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan Tevfik İleri Ortaokulu'nda 5 Ocak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşi Ali Ö.'de olan Zerrin Büyük (50), ortaokulda öğrenim gören 2 çocuğunu görmek için okula gitti. Okul idaresinin velayeti babada olan çocuklarını annesinin görmek istediğini telefonla bildirmesi üzerine Zerrin Büyük'ün 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö. silahla okula gelip annesini okulun içinde kafasından tabancayla vurdu. Okulun bahçesinde bulunan annesinin arkadaşı olduğu ileri sürülen Bilgin İ.'yi (53) de kafasından ve sağ göğsünden vuran çıraklık okulu 10. sınıf öğrencisi A.A.Ö., olay yerinden kaçarak Soğuksu Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Oğlunun kafasından vurduğu Zerrin Büyük kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bilgin İ. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Annesi ve annesinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyi tabancayla vuran A.A.Ö. ise polis tarafından evinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. A.A.Ö. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, annesini öldürmek suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 81/1, 31/3. maddesi gereği 18 yıldan 24 yıla, Bilgin İ.'yi de öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplam 39 yıla kadar hapis cezası istendi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameyle ilgili davanın 23 Mart'ta görülmeye başlanacağı öğrenildi.