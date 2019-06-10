Okulda piknik ve uçurtma şenliği

Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu tarafından okul sezonu etkinlikleri kapsamında organize edilen piknik ve uçurtma şenliğine okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Geyikkoşan sahil bandında yapılan etkinliklere Alaçam Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından temin edilen ok atma, badminton, voleybol gibi spor malzemeleri ile eğlenen öğrencilere aileleri de eşlik etti. Havanın rüzgarlı oluşu sebebiyle, öğrenciler uçurtmaları doyasıya uçurma fırsatı buldu. Onlarca uçurtmanın gökyüzünü renklendirdiği şenlikte öğrenciler uçurtma uçurmanın ve oyun oynamamın mutluluğunu yaşadılar.

Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu Müdürü Taylan Mete, "Uçurtma şenliğinde öğrenciler, eğitimciler ve veliler bir araya geldi. Şenlik katılımcıları hem piknik yaptı hem uçurtmalarını uçurdu hem de geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak güzel vakit geçirdiler. Havanın güzel olması ve rüzgarın ahenkli esmesiyle öğrenciler rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne salarak doyasıya eğlendiler ve baharı karşıladılar. Dünyadaki değişim ve gelişime paralel olarak çocuk oyunlarının değişimi de olağandır. Geçmiş yıllarda oynanan oyunların önemli bölümü şu anda zaman aşımına uğrayarak yok oldu. Bu bağlamda okulumuz öğretmenleriz öncülüğünde geleneksel oyunlarımızı yaşatmak, öğrencilerimizi sanal alemden uzaklaştırmak, kaliteli vakit geçirmelerine katkıda bulunmak amacıyla uçurtma ve piknik şenliği organizasyonu düzenledik" dedi.