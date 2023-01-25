Okulda yangın paniği

Samsun'da bir okulda projeksiyon cihazından çıkan kıvılcım, paniğe sebep oldu.

Atakum ilçesinde bulunan Toybelen Ortaokulu'ndaki bir projeksiyonun kabloları şase yaptı. Şase sonucunda projeksiyondan kıvılcım çıkmaya başladı. Kıvılcımı gören okul personeli 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri okulun elektriği keserek projeksiyon cihazından çıkan kıvılcımı engelledi. Sorun olmadığı gören ekipler olay yerinden ayrıldı.