Okuldan 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı

Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu Ortaokulu 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Fuarın açılışında konuşan Okul Müdürü Ali Ak, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından birisi olduğunu söyledi. Bilim fuarlarının genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağladığını aktaran Ak, “Bu tür etkinlikler hayal gücünün ortaya çıkmasıdır. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu. TÜBİTAK Bilim Fuarları bir yarışma etkinliği değildir. Bu fuarların amacı, öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturmaktır. Bu ortamda araştırmasını sunan öğrenciler, üretebilmenin heyecanını, ürettiğini başkaları ile paylaşmasının coşkusunu ve bunların kendisinde oluşturduğu özgüven duygusunu yaşayacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından ise yapılan modern kütüphane gezildi. Ardından, okulda yürütülen atalık organik tohumların üretildiği sera gezildi ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ilk fideleri dikti.

Açılışa ayrıca, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Aksoy, İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Ali Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, şube müdürleri, okul müdürleri, muhtarlar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.