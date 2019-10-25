Okuldan rekor kan bağışı

Samsun'da Gazipaşa İlkokulunda Maarif Hareketi kapsamında "Yardımsever Olmak Kanımızda Var" sloganıyla okulda öğrenci velileri ve Kızılay iş birliğiyle "kan bağışı" etkinliği düzenlendi.

Okul, yapılan etkinlikte 275 ünite kan bağışı toplayarak kendi rekorunu kırdı. Okul Müdürü Erkan Altıntaş, "Bugün 350'den fazla velimiz bu anlamlı etkinliğe katıldı. Zaten bugüne kadar yaklaşık 700 ünite kan bağışı ile 'gönüllü kan bağışçı' okulu unvanını alan okulumuz bu sene de velilerin rekor katılımıyla 275 ünite kan topladı" dedi.

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Serdar Bayram, "Gazipaşa İlkokulu, okullarda kan bağışı yapılabileceğini bize gösterdi. Bu anlamda Gazipaşa İlkokulu öğretmen, öğrenci, veli yani eğitimin tüm parçalarının duyarlılığı sayesinde diğer okulların da kan bağışında bulunulmasını sağladı" diye konuştu.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, tüm sosyal faaliyetlere destek verdiğini, bu anlamda Kızılay'ın yanında olduklarını, okulun idareci, öğretmen ve velilerini tebrik ettiğini vurguladı.

Veliler de bir insanlık görevi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve rekor katılımla adeta kanın sel olup aktığını belirtiler.