Okuldan yardım kampanyası

Samsun 19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu'nca ihtiyaç sahibi öğrenci ailelerine yardım kampanyası başlatıldı.

Okul idaresi ve öğretmenler tarafından kampanya kapsamında öğrencilerin getirdiği yiyecekler ve alışveriş çekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Okul Müdürü Ahmet Kafkas, “Mübarek Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tüm okulumuzun bir araya gelerek infak etmesini sağlamaya çalıştık. Bu şekliyle hem öğrencilerimize yardım etmenin, infak etmenin keyfini ve huzurunu yaşattık hem de ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize ve ailelerine yardımlarımızı ulaştırmış olduk" dedi.