Okullarda ‘güvenilir gıda' anlatıldı

Bu eğitimlerin amacı; çocukların bilinçli birer tüketici olarak yetişmesi ve okulda başlayan bu bilincin ailelere yayılmasını sağlamak. Samsun'a bağlı 17 ilçede düzenlenen ve toplamda 2 bin 500'e yakın öğrencinin katıldığı eğitimlerde 06-12 yaş grubu çocuklara güvenilir gıda tüketimi kapsamında gıda satın alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar, Alo Gıda 174 hattı ve bu hizmetin nasıl kullanılacağı, gıda zehirlenmeleri gibi konularda yaşlarına uygun tiyatral bir dille bilgilendirme yapıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, “Çocuklarımız ülkemizin geleceği ve kıymetlimizdir. Gıda güvenliği ise bakanlığımız olarak son yıllarda büyük önem verdiğimiz, bütçeden önemli pay alan ve çeşitli projelerle her platformda gündeme gelen bir konudur. Bildiğimiz gibi öğrencilerimizin okul kantinlerinde faydalı gıda alternatifleri ile tanışması ve abur cubur dediğimiz beslenme kültüründen mümkün olduğunca uzak kalmaları açısından da hayırlı bir başlangıç yapmış bulunuyoruz. Düşündük ki sadece seçenek sunmak yetmez, bu işi anlayacakları dille onlara anlatmak da boynumuzun borcudur. Bu bağlamda Gıda Yem Şubesindeki arkadaşlarımız tarafından verilen bu eğitimi karar aşamasından itibaren destekliyor, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerin yoğun ilgisi ve aktif katılımlarıyla geçen eğitimlere gelecek dönemlerde de devam edilecek.